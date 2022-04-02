Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Перу найдена тысячелетняя мумия хирурга

2.4.2022 19:13

Фото: fonwall.ru



Мумифицированные останки человека, который при жизни мог быть врачом, обнаружили археологи во время изучения некрополя храма-мавзолея Уака Лас Вентанас в Перу.



Возле тела были найдены соответствующие артефакты, передает Heritage Daily.



Экспедиция, в рамках которой исследовался этот некрополь, состоялась в период 2010-2011 годов. По причине высокой угрозы наводнения со стороны реки Ла Лече ученые тогда приняли решение изъять пласты земли вместе с останками, чтобы переместить их в более безопасное место.



В конце 2021 года исследования были продолжены, и в пластах нашли останки человека, завернутые в сверток. По предварительным оценкам специалистов, мумия человека может быть датирована 900-1050 годами н.э. Тот промежуток времени историки называют периодом культуры Сикан, или культуры Ламбайеке, которая процветала на северном побережье Перу. Это происходило после распада культуры Моче, примерно между 750 и 1375 годами н.э.



По словам ученых, рядом с телом они нашли не только традиционные погребальные артефакты, но и набор шил, игл и специальных ножей разного размера, а также маску из золота, окрашенную киноварью. В результате у археологов появились предположения о том, что при жизни умерший мог работать хирургом.



Ранее исследователи выяснили, что знаменитый город доколумбовой эпохи Мачу-Пикчу на протяжении последних ста лет упоминался под неправильным названием. Археологи и историки установили, что в действительности он именовался Пикчу или Уайна-Пикчу.



Автор: Злата Богатова

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