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Скончался актер Борис Невзоров
18.2.2022 21:01
Фото: womoninred.ru
Народный артист России Борис Невзоров сегодня скончался из-за коронавируса, сообщает "Интерфакс".
18 января известному отечественному актеру исполнилось семьдесят два года.
Как рассказала журналистам директор Малого театра Тамара Михайлова, причиной смерти известного артиста стали осложнения, возникшие после заражения коронавирусом.
Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и педагог Борис Невзоров родился 18 января 1950 года. В различные периоды своей творческой карьеры он выходил на сцену Московского Нового драмтеатра, театра им. Моссовета и Московского драматического театра им. Станиславского. Начиная с 2005 года он работал в Малом театре.
Невзоров много снимался в кино, успев сыграть более ста ролей. Среди наиболее известных картин с его участием - "Россия молодая" (1982), "Найти и обезвредить" (1982 год), "Сталинград" (1989 год).
Ранее стало известно о смерти сорокалетней актрисы Евгении Брик. О кончине артистки, снимавшейся в фильмах "Географ глобус пропил", "Стиляги" и "Оттепель", СМИ сообщали со ссылкой на представителя ее супруга, российского режиссера Валерия Тодоровского.
В последнее время у Евгении Брик сохранялись проблемы со здоровьем, поэтому ей требовалось лечение. Как пояснял источник в окружении Тодоровского, актрисе оказывали помощь американские специалисты - после рождения дочери супруги проживали в Соединенных Штатах.
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