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В зоопарке Новосибирска появился на свет второй в РФ детеныш краснокнижного гигантского муравьеда
1.4.2022 19:02
Фото: nonograms.ru
Детеныш гигантского муравьеда, который внесен в Международную Красную книгу, родился в Новосибирске. О радостном событии в зоопарке им. Ростислава Шило рассказывается на официальной странице этой организации в соцсети "ВКонтакте".
Речь идет о втором случае размножения гигантских муравьедов в России. Малыш у пары животных Калле и Майя появился на свет 11 марта. Предположительно, это самец, сообщают представители новосибирского зверинца.
Пара гигантских муравьедов приехала в РФ 2020 году из датского города Нюкебинг-Морс. Животные были переданы зоопарку Новосибирска в рамках Европейской программы сохранения этого вида. Ранее гигантские муравьеды обитали лишь в зоопарке Калининграда.
Специалисты относят гигантских муравьедов к отряду неполнозубых, куда также входят броненосцы и ленивцы. Муравьеды тоже отличаются замедленным метаболизмом, потому животные не склонны быстро передвигаться, отмечают зоологи. Гигантский муравьед представляет собой наиболее крупное животное в своем отряде, длина тела у них может достигать 130 см. У животного нет зубов, но имеется язык, способный вытягиваться на 60 см - с его помощью муравьеды добывают корм, разрушая термитники и муравейники.
Вследствие критических изменений среды обитания природная популяция гигантских муравьедов в последние годы продолжает уменьшаться. Животные часто становятся жертвами лесных пожаров. Природоохранные организации, научные институты и зоологические парки различных стран стараются осуществлять специальные программы, чтобы сохранить представителей этого вида.
Напомним, в минувшем январе побег редкого животного африканского трубкозуба удалось предотвратить сотрудникам зоопарка в Калининграде. Как рассказала руководитель учреждения Светлана Соколова, зверинец чуть не покинул питомец по кличке Терри. Животное сначала из зимнего вольера смогло попасть в летний, после чего приступило к рытью подземного лаза.
Возможный побег удалось пресечь благодаря бдительности охраны и вовремя принятым действиям сотрудников зоопарка. Им пришлось поработать лопатами, извлекая Терри на поверхность земли, а также выманивать его из лаза лакомством. Для этого сотрудники использовали мучных червей. По словам Соколовой, действовать нужно было очень быстро, иначе трубкозуб мог замерзнуть и простудиться.
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