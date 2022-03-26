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Мюзикл о принцессе Диане получил антипремию «Золотая малина»


26.3.2022 21:06
Мюзикл о принцессе Диане получил антипремию «Золотая малина»Фото: mybryansk.ru

Названы лауреаты американской антипремии "Золотая малина", которая каждый год отмечает самые неудачные кинематографические проекты.

Организаторы огласили список "победителей" 2022 года, рассказывается на YouTube-канале Razzie Channel.

Как стало известно, театральная постановка "Диана. Мюзикл" была признана худшей сразу в пяти номинациях. В частности, проект получил "награду" как самый неудачный фильм, самый плохой сценарий и наихудшая режиссерская работа. Жанна де Ваал получила статуэтку за "Худшую женскую роль", а Джуди Кэй - за "Худшую женскую роль второго плана".

Антипремии также была удостоена лента "Космический Джем: Новое поколение", ее признали победительницей в номинации "Худший ремейк, сиквел или плагиат". Баскетболисту Леброну Джеймсу, сыгравшему в этом фильме, досталась награда за худшую мужскую роль. Кроме того, он стал лауреатом в категории "Худший тандем" вместе с "любым анимационным персонажем Warner".

Известный американский киноартист Джаред Лето был признан самым плохим актером второго плана за участие в проекте "Дом Gucci", а Уилла Смита отметили за восстановление репутации из-за роли в картине "Король Ричард".

Специальную номинацию организаторы решили выделить в этом году для Брюса Уиллиса. Из многочисленных работ звезды самой неудачной признали "Звездный рубеж".

Ранее стало известно, что американский актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, в прошлом являвшийся одним из наиболее высокооплачиваемых артистов Голливуда, вынужден завершить карьеру. 66-летней звезде становится сложнее работать из-за прогрессирующей деменции.

Со ссылкой на инсайдеров СМИ сообщали, что актер все чаще забывает текст. В минувшем феврале на YouTube-канале Half in the Bag появилась запись, в которой утверждалось, что Брюсу Уиллису приходится работать с т.н. "ухом". Через специальное аудиоустройство суфлер подсказывал актеру текст. На фоне проблем с памятью артист старается больше времени посвящать общению с близкими - женой Эммой Хеминг-Уиллис и двумя их дочерьми Мейбл и Эвелин. Брюса Уиллиса также часто видят в компании бывшей супруги Деми Мур и их дочерей Румер, Скаут и Талулы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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