Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мюзикл о принцессе Диане получил антипремию «Золотая малина»

26.3.2022 21:06

Фото: mybryansk.ru



Названы лауреаты американской антипремии "Золотая малина", которая каждый год отмечает самые неудачные кинематографические проекты.



Организаторы огласили список "победителей" 2022 года, рассказывается на YouTube-канале Razzie Channel.



Как стало известно, театральная постановка "Диана. Мюзикл" была признана худшей сразу в пяти номинациях. В частности, проект получил "награду" как самый неудачный фильм, самый плохой сценарий и наихудшая режиссерская работа. Жанна де Ваал получила статуэтку за "Худшую женскую роль", а Джуди Кэй - за "Худшую женскую роль второго плана".



Антипремии также была удостоена лента "Космический Джем: Новое поколение", ее признали победительницей в номинации "Худший ремейк, сиквел или плагиат". Баскетболисту Леброну Джеймсу, сыгравшему в этом фильме, досталась награда за худшую мужскую роль. Кроме того, он стал лауреатом в категории "Худший тандем" вместе с "любым анимационным персонажем Warner".



Известный американский киноартист Джаред Лето был признан самым плохим актером второго плана за участие в проекте "Дом Gucci", а Уилла Смита отметили за восстановление репутации из-за роли в картине "Король Ричард".



Специальную номинацию организаторы решили выделить в этом году для Брюса Уиллиса. Из многочисленных работ звезды самой неудачной признали "Звездный рубеж".



Ранее стало известно, что американский актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, в прошлом являвшийся одним из наиболее высокооплачиваемых артистов Голливуда, вынужден завершить карьеру. 66-летней звезде становится сложнее работать из-за прогрессирующей деменции.



Со ссылкой на инсайдеров СМИ сообщали, что актер все чаще забывает текст. В минувшем феврале на YouTube-канале Half in the Bag появилась запись, в которой утверждалось, что Брюсу Уиллису приходится работать с т.н. "ухом". Через специальное аудиоустройство суфлер подсказывал актеру текст. На фоне проблем с памятью артист старается больше времени посвящать общению с близкими - женой Эммой Хеминг-Уиллис и двумя их дочерьми Мейбл и Эвелин. Брюса Уиллиса также часто видят в компании бывшей супруги Деми Мур и их дочерей Румер, Скаут и Талулы.



Автор: Злата Богатова

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