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В Новосибирске госпитализировали женщину, на которую упала глыба льда
1.4.2022 13:34
Фото: vk.com
Ледяная глыба рухнула на 41-летнюю жительницу Новосибирска, передают российские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Пострадавшей потребовалась госпитализация, сведений о состоянии женщины из официальных источников пока не поступало.
Следственные органы Новосибирска приступили к проверке после госпитализации местной жительницы, которая попала в больницу после падения на нее глыбы льда с крыши жилого дома. Об этом рассказывает пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, ЧП случилось 31 марта на территории Первомайского района Новосибирска. Глыба льда рухнула на 41-летнюю женщину с крыши многоквартирного жилого дома № 17 по улице Ученическая.
Пострадавшую женщину сразу же доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сведений о состоянии жительницы Новосибирска пока нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в зависимости от результатов проверки, пояснили представители местного Следственного управления СКР.
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