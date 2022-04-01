Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Джим Керри заявил, что прекращает сниматься в кино

1.4.2022 12:21

Фото: turantimes.kz



Известный канадско-американский актер Джим Керри внезапно сделал заявление о завершении карьеры в кино.



Артист, отпраздновавший 17 января свое шестидесятилетие, сообщил об этом во время недавнего интервью.



Фрагмент интервью Джима Керри, посвященного выходу фильма "Соник 2 в кино", появился на YouTube-канале Access. Отвечая на вопрос о желании сыграть в байопике певицы Долли Партон, артист признался, что намерен завершить карьеру в кино.



Сделав это неожиданное заявление, актер допустил, что "если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами", он изменит свое решение. По словам Керри, он мог бы согласиться на участие в проекте, "который будет очень важен для людей". Однако пока такие предложения не поступили, он совершенно точно берет перерыв.



Как отметил Керри, для него сейчас представляет большую ценность его "тихая жизнь". По словам артиста, он любит "рисовать картины" и хотел бы сосредоточиться на своем духовном состоянии. Кроме того, актер убежден, что за годы съемок уже "сделал достаточно".



Ранее подтвердились сведения о том, что знаменитый американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру в кино из-за серьезных проблем со здоровьем. Соответствующее заявление подписали супруга артиста Эмма, его бывшая жена Деми Мур и пять дочерей Уиллиса.



Автор: Злата Богатова

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