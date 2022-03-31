ИнтерНовости - новости в стране и мире
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги
В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода
В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода
Цискаридзе рассказал о давлении на иностранных студентов Академии Вагановой
Цискаридзе рассказал о давлении на иностранных студентов Академии Вагановой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBCAxios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долгиБанки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги
В Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаровВ Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаров
В Белом доме заявили об искусственном укреплении рубляВ Белом доме заявили об искусственном укреплении рубля
Сомалийские боевики захватили город Було-МарерСомалийские боевики захватили город Було-Марер

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Цискаридзе рассказал о давлении на иностранных студентов Академии Вагановой


31.3.2022 20:35
Цискаридзе рассказал о давлении на иностранных студентов Академии ВагановойФото: vk.com

Воспитанникам Академии русского балета имени Вагановой отказали в участии в конкурсе Le Prix de Lausanne в Швейцарии, сообщил ректор учебного заведения, народный артист России Николай Цискаридзе.

Известный танцовщик и преподаватель рассказал о случившемся в ходе выездного заседания комитета Совфеда по науке образованию и культуре, передает "Интерфакс".

По словам Николая Цискаридзе, иностранные консульства требовали от своих сограждан - студентов Академии русского балета имени Вагановой - покинуть РФ. Ректор пояснил, что учащиеся сами рассказали ему о том, как общались с дипломатами. В частности, гражданина Финляндии вызывали в представительство его страны пять раз, запугивая, что поставят в паспорте молодого человека отметку о том, что он является "неблагонадежным гражданином".

Цискаридзе вновь высказал обеспокоенность из-за продолжающегося оттока из академии студентов, приехавших ранее учиться из государств Западной Европы и США. По словам ректора, в его собственном классе из девяти иностранных воспитанников остался лишь один. Он проявил удивительную стойкость, отметил Цискаридзе.

Кроме того, оргкомитет международного балетного конкурса Le Prix de Lausanne, который проводится в Швейцарии, принял решение о разрыве сотрудничества с академией. Цискаридзе пояснил, что теперь воспитанники академии не смогут стать участниками одного из старейших детских конкурсов, хотя за рубежом продолжают бесплатно пользоваться тем, что на протяжении долгого времени создавали в России и Советском Союзе.

Ранее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой за пределы РФ. Известная актриса дала откровенное интервью, в котором подтвердила, что находится в Латвии вместе с детьми. Неприлично покидать страну, когда ей тяжело, заявил художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин. По его словам, многие культурные деятели, покинув РФ, приняли такое решение, не разобравшись в ситуации до конца.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Пушилин подписал указ о создании администрации города МариупольПушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполь
Жителя Рыбинска осудили на 14,5 лет за убийство братаЖителя Рыбинска осудили на 14,5 лет за убийство брата
Вупи Голдберг призвала королевскую семью Британии извиниться за «насилие над Индией»Вупи Голдберг призвала королевскую семью Британии извиниться за «насилие над Индией»
Китайские стриминги удалили фильмы с участием Киану РивзаКитайские стриминги удалили фильмы с участием Киану Ривза
Ученые раскрыли секрет долголетия попугаевУченые раскрыли секрет долголетия попугаев

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru