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Цискаридзе рассказал о давлении на иностранных студентов Академии Вагановой
31.3.2022 20:35
Фото: vk.com
Воспитанникам Академии русского балета имени Вагановой отказали в участии в конкурсе Le Prix de Lausanne в Швейцарии, сообщил ректор учебного заведения, народный артист России Николай Цискаридзе.
Известный танцовщик и преподаватель рассказал о случившемся в ходе выездного заседания комитета Совфеда по науке образованию и культуре, передает "Интерфакс".
По словам Николая Цискаридзе, иностранные консульства требовали от своих сограждан - студентов Академии русского балета имени Вагановой - покинуть РФ. Ректор пояснил, что учащиеся сами рассказали ему о том, как общались с дипломатами. В частности, гражданина Финляндии вызывали в представительство его страны пять раз, запугивая, что поставят в паспорте молодого человека отметку о том, что он является "неблагонадежным гражданином".
Цискаридзе вновь высказал обеспокоенность из-за продолжающегося оттока из академии студентов, приехавших ранее учиться из государств Западной Европы и США. По словам ректора, в его собственном классе из девяти иностранных воспитанников остался лишь один. Он проявил удивительную стойкость, отметил Цискаридзе.
Кроме того, оргкомитет международного балетного конкурса Le Prix de Lausanne, который проводится в Швейцарии, принял решение о разрыве сотрудничества с академией. Цискаридзе пояснил, что теперь воспитанники академии не смогут стать участниками одного из старейших детских конкурсов, хотя за рубежом продолжают бесплатно пользоваться тем, что на протяжении долгого времени создавали в России и Советском Союзе.
Ранее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой за пределы РФ. Известная актриса дала откровенное интервью, в котором подтвердила, что находится в Латвии вместе с детьми. Неприлично покидать страну, когда ей тяжело, заявил художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин. По его словам, многие культурные деятели, покинув РФ, приняли такое решение, не разобравшись в ситуации до конца.
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