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Ледники Новой Зеландии могут полностью исчезнуть уже через 10 лет
31.3.2022 20:12
Фото: smi2.net
В скором времени могут полностью исчезнуть многие ледники Новой Зеландии, прогнозируют эксперты.
По данным специалистов, вследствие климатических изменений объем льда и снега постепенно становится меньше, ледники "скелетируются", передает The Guardian.
Национальный институт водных и атмосферных исследований (Niwa) каждый год проводит обследование снежного покрова, делая замеры в конце лета, совместно с Университетом Виктории в Веллингтоне и Природоохранным департаментом Новой Зеландии . Специалисты фиксируют высоту снежной линии, по которой можно судить о том, как увеличивается либо сокращается тот или иной ледник.
Как показали данные очередной научной экспедиции, продолжаются процессы постепенного снижения объемов льда и снега. Подтвердились ожидания специалистов о сокращении ледниковой массы вследствие теплой зимней погоды. Как свидетельствует высота снежной линии, наибольшая часть снега, который выпал в течение зимы, уже растаяла. В результате поверхность ледника оказалась открытой.
При этом доктор Лорен Варго из Университета Виктории подчеркнула, что многие ледники стали значительно "меньше и скелетообразнее". Это происходит из-за продолжающихся климатических изменений, отмечают исследователи. По их прогнозам, некоторые ледники Новой Зеландии могут полностью исчезнуть уже в ближайшее десятилетие.
Ранее в нижней части ледяного покрова Гренландии были зафиксированы крайне высокие темпы таяния. По мнению специалистов, это происходит из-за значительного объема талой воды, стремящейся от поверхности ледяного щита к его основанию. Как поясняют исследователи, при падении огромного количества воды энергия начинает преобразовываться в тепло, как это происходит на гидроэлектростанциях, которые созданы на больших плотинах.
Темпы таяния у подножия ледника, куда не попадал солнечный свет, были столь же высоки, как и на поверхности. По мнению специалистов, парадокс обусловлен тем, что в летний период на поверхности ледяного щита Гренландии появляется множество ручьев и озер, наполненных талой водой, и в последнее время их количестве ежегодно увеличивается.
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