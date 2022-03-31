ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода
В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода
СМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
СМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBCAxios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долгиБанки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги
В Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаровВ Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаров
В Белом доме заявили об искусственном укреплении рубляВ Белом доме заявили об искусственном укреплении рубля
Ледники Новой Зеландии могут полностью исчезнуть уже через 10 летЛедники Новой Зеландии могут полностью исчезнуть уже через 10 лет

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ледники Новой Зеландии могут полностью исчезнуть уже через 10 лет


31.3.2022 20:12
Ледники Новой Зеландии могут полностью исчезнуть уже через 10 летФото: smi2.net

В скором времени могут полностью исчезнуть многие ледники Новой Зеландии, прогнозируют эксперты.

По данным специалистов, вследствие климатических изменений объем льда и снега постепенно становится меньше, ледники "скелетируются", передает The Guardian.

Национальный институт водных и атмосферных исследований (Niwa) каждый год проводит обследование снежного покрова, делая замеры в конце лета, совместно с Университетом Виктории в Веллингтоне и Природоохранным департаментом Новой Зеландии . Специалисты фиксируют высоту снежной линии, по которой можно судить о том, как увеличивается либо сокращается тот или иной ледник.

Как показали данные очередной научной экспедиции, продолжаются процессы постепенного снижения объемов льда и снега. Подтвердились ожидания специалистов о сокращении ледниковой массы вследствие теплой зимней погоды. Как свидетельствует высота снежной линии, наибольшая часть снега, который выпал в течение зимы, уже растаяла. В результате поверхность ледника оказалась открытой.

При этом доктор Лорен Варго из Университета Виктории подчеркнула, что многие ледники стали значительно "меньше и скелетообразнее". Это происходит из-за продолжающихся климатических изменений, отмечают исследователи. По их прогнозам, некоторые ледники Новой Зеландии могут полностью исчезнуть уже в ближайшее десятилетие.

Ранее в нижней части ледяного покрова Гренландии были зафиксированы крайне высокие темпы таяния. По мнению специалистов, это происходит из-за значительного объема талой воды, стремящейся от поверхности ледяного щита к его основанию. Как поясняют исследователи, при падении огромного количества воды энергия начинает преобразовываться в тепло, как это происходит на гидроэлектростанциях, которые созданы на больших плотинах.

Темпы таяния у подножия ледника, куда не попадал солнечный свет, были столь же высоки, как и на поверхности. По мнению специалистов, парадокс обусловлен тем, что в летний период на поверхности ледяного щита Гренландии появляется множество ручьев и озер, наполненных талой водой, и в последнее время их количестве ежегодно увеличивается.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Под Мариуполем получил ранение журналист «Известий»Под Мариуполем получил ранение журналист «Известий»
Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес ПутинаПесков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина
Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ онлайнАгрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ онлайн
Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 летБарабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет
Зеленский отзывает украинских послов из Грузии и МароккоЗеленский отзывает украинских послов из Грузии и Марокко

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru