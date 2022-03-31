Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за ее заявления о событиях на Украине

31.3.2022 19:44

Фото: bitchute.com

Анна Нетребко



Новосибирский государственный академический театр оперы и балета сообщает об отмене выступления знаменитой оперной певицы Анны Нетребко, передает ТАСС.



Ранее предполагалось, что поклонники увидят звезду 2 июня.



Отменен концерт Анны Нетребко, планировавшийся на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Руководство культурного учреждения объяснило свое решением недавним заявлением певицы, которая выразила осуждение в связи с действиями РФ на территории Украины.



Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Новосибирского театра оперы и балета. Представители НОВАТ предположили, что жизнь в Европе и возможность выступать за рубежом для певицы оказались важнее Родины. В сообщении указано, что Россия "богата талантами", поэтому на смену былым кумирам скоро могут прийти "другие, с ясной гражданской позицией".



В первых числах марта Нью-Йоркская Метрополитен-опера сделала заявление о том, что Анна Нетребко больше не будет принимать участие в постановках. Отмечалось, что звезда не стала выполнять требование о публичном отказе от поддержки российского президента Владимира Путина. Вскоре после этого стало известно, что с Нетребко прекратила сотрудничество и Баварская государственная опера. Затем представитель певицы объявил о том, что звезда намерена на некоторое время приостановить свою концертную деятельность.



30 марта Нетребко выразила готовность возвратиться к выступлениям в конце мая, и первые ее концерты пройдут на территории Европы. Певица при этом высказалась о действиях российских военных на территории Украины, пояснив, что в последнее время проживает в Австрии, являясь налоговым резидентом этого государства.



В первых числах марта Туган Сохиев объявил, что покидает пост музыкального руководителя и главного дирижера Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Известный российский дирижер в своем открытом письме пояснил, что также прекращает сотрудничество с Национальным оркестром Капитолия Тулузы. По словам Сохиева, он оказался перед необходимостью делать выбор между двумя культурами, поэтому вынужден принимать сложное решение.



Автор: Злата Богатова

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