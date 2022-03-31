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Скончался британский певец Том Паркер
31.3.2022 19:24
Фото: popstar.one
Скончался популярный британский певец Том Паркер, в прошлом входивший в состав музыкального коллектива The Wanted.
Артисту было лишь тридцать три года. Сведения о его смерти поступили от супруги исполнителя Келси, сообщает The Daily Mirror.
Жена британского певца сообщила, что Том Паркер "мирно ушел из жизни", находясь в окружении самых близких людей. Овдовевшая Келси Паркер рассказала о печальном событии на своей странице в соцсети.
В 2020 году врачи выявили у Паркера тяжелое онкологическое заболевание, уже серьезно поразившее его головной мозг. Медики диагностировали у него глиобластому четвертой степени. Супруги воспитывали маленькую дочь.
Британо-ирландский бойз-бенд The Wanted появился в 2009 году, с того времени участники коллектива успели выпустить три студийные пластинки и мини-альбом.
Напомним, ранее стало известно о смерти барабанщика американской группы Foo Fighters Тейлора Хокинса. 17 февраля музыканту, который в прошлом был признан лучшим рок-барабанщиком, исполнилось пятьдесят лет. Как сообщалось в официальном Twitter-аккаунте коллектива, их коллега умер во время тура. Причины смерти при этом не назывались.
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