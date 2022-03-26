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Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет


26.3.2022 20:00
Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 летФото: castlerock.ru

Ушел из жизни участник рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс, передают американские СМИ.

17 февраля музыканту, который в прошлом был признан лучшим рок-барабанщиком, исполнилось пятьдесят лет.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте рок-группы, семья Foo Fighters "опустошена трагической и безвременной потерей". Сведений о том, что могло стать причиной смерти Тейлора Хокинса, пока не поступало.

Тейлор Хокинс родился в техасском городе Форт-Ворт. В составе группы Foo Fighters он выступал с 1997 года. В 2005 году музыкант был признан лучшим рок-барабанщиком по версии британского издания Rhythm. Рок-группа Foo Fighters образовалась в 1994 году. Бессменным лидером и вокалистом этого коллектива является Дэйв Грол, который в прошлом был ударником культовой группы Nirvana. В прошлом году стало известно, что Foo Fighters включен в Зал славы рок-н-ролла.

Две недели назад в Подмосковье простились с бывшим солистом "Отпетых мошенников" Томом Хаосом. Артист, настоящее имя которого — Вячеслав Зинуров, был похоронен на Ховринском кладбище в Мытищах. 20 октября прошлого года Зинурову исполнилось пятьдесят лет. Артиста обнаружили мертвым в собственном доме 10 марта. Бывший солист популярной группы в последнее время находился в состоянии депрессии, писали тогда российские СМИ.

Когда стало известно о гибели артиста, Сергей Аморалов вышел на связь с семьей Вячеслава Зинурова и предлагал финансовую помощь в организации похорон. Однако родственники покойного, хотя и нуждались в материальной поддержке, отказались принимать от него деньги. Близкие артиста сейчас открыто высказывают обвинения в адрес Аморалова и ряда других лиц. По словам жены Гарика Богомазова, который в прошлом входил в т.н. золотой состав коллектива, "Том был сильно подавлен из-за Аморалова, тот довел его".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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