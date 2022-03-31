|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Эквадоре впервые в мире признали законные права диких животных
31.3.2022 18:09
Фото: wikimedia.org
Колумбийская шерстистая обезьяна
Эквадор стал первым государством планеты, власти которого предоставили законные права диким животным.
Соответствующее решение огласил Верховный суд страны, рассматривавший дело о шерстистой обезьяне, сообщает Inside Climate News.
Обезьяна была увезена из джунглей в месячном возрасте. После этого на протяжении восемнадцати лет животное проживало в доме библиотекаря Аны Бурбано-Проаньо. Затем правоохранительные органы изъяли примата в соответствии с законом, который запрещает жителям Эквадора держать диких животных дома.
Животное передали в зоопарк, где примерно через месяц оно скончалось. Узнав о гибели обезьяны, Бурбано-Проаньо обратилась в суд. В своем иске женщина требовала признать, что права ее любимицы Эстреллиты грубо нарушили сотрудники полиции, переселявшие обезьяну в зверинец.
Рассматривая это дело, суд подтвердил, что животные могут являться субъектом прав, согласно Конституции страны и другим положениям. Кроме того, в ходе разбирательства было установлено, что права шерстистой обезьяны действительно были нарушены, когда ее забрали у хозяйки и насильно переселяли в зоопарк.
В постановлении Верховного суда Эквадора, которое было вынесено по иску Бурбано-Проаньо, подчеркивается, что дикие звери обладают правом "не подвергаться охоте, ловле, отлову", а также добыче, торговле, обмену, удержанию и хранению.
Ранее кот Степан, ставший широко известным в Сети, смог собрать более $10 тыс. пожертвований, которые будут переданы зоозащитным фондам, работающим на Украине. Животное вместе с хозяйкой Анной проживало в Харькове. После того, как российские военные начали спецоперацию в целях защиты ДНР и ЛНР, женщина вместе с питомцем смогла покинуть город и добраться до Европы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|