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В Эквадоре впервые в мире признали законные права диких животных


31.3.2022 18:09
Колумбийская шерстистая обезьянаФото: wikimedia.org
Колумбийская шерстистая обезьяна

Эквадор стал первым государством планеты, власти которого предоставили законные права диким животным.

Соответствующее решение огласил Верховный суд страны, рассматривавший дело о шерстистой обезьяне, сообщает Inside Climate News.

Обезьяна была увезена из джунглей в месячном возрасте. После этого на протяжении восемнадцати лет животное проживало в доме библиотекаря Аны Бурбано-Проаньо. Затем правоохранительные органы изъяли примата в соответствии с законом, который запрещает жителям Эквадора держать диких животных дома.

Животное передали в зоопарк, где примерно через месяц оно скончалось. Узнав о гибели обезьяны, Бурбано-Проаньо обратилась в суд. В своем иске женщина требовала признать, что права ее любимицы Эстреллиты грубо нарушили сотрудники полиции, переселявшие обезьяну в зверинец.

Рассматривая это дело, суд подтвердил, что животные могут являться субъектом прав, согласно Конституции страны и другим положениям. Кроме того, в ходе разбирательства было установлено, что права шерстистой обезьяны действительно были нарушены, когда ее забрали у хозяйки и насильно переселяли в зоопарк.

В постановлении Верховного суда Эквадора, которое было вынесено по иску Бурбано-Проаньо, подчеркивается, что дикие звери обладают правом "не подвергаться охоте, ловле, отлову", а также добыче, торговле, обмену, удержанию и хранению.

Ранее кот Степан, ставший широко известным в Сети, смог собрать более $10 тыс. пожертвований, которые будут переданы зоозащитным фондам, работающим на Украине. Животное вместе с хозяйкой Анной проживало в Харькове. После того, как российские военные начали спецоперацию в целях защиты ДНР и ЛНР, женщина вместе с питомцем смогла покинуть город и добраться до Европы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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