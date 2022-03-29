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Харьковский кот Степан собрал деньги на помощь животным с Украины


29.3.2022 06:08
Харьковский кот Степан собрал деньги на помощь животным с УкраиныФото: vk.com

Ставший широко известным в Сети кот Степан смог собрать более $10 тыс. пожертвований, которые будут переданы зоозащитным фондам, работающим на Украине.

Ранее животное вместе с хозяйкой Анной проживало в Харькове.

Неравнодушные пользователи откликнулись на "призыв" Степана и направили ему средства, которые будут переданы тем, кто сейчас заботится о животных на территории Украины. Об этом хозяйка кота Анна рассказала на своей странице в соцсети Instagram (в РФ запрещена), сообщают СМИ.

Как пояснила Анна, собранные деньги направят в специальные фонды, которые оказывают помощь животным, оказавшимся в трудной ситуации из-за действий российских военных.

Ранее поклонники кота начали беспокоиться из-за долгого молчания Анны. В течение двух недель она не выходила на связь. Однако затем выяснилось, что они с котом смогли покинуть город Харьков, а потом добраться до Европы. Сейчас Степан и его владелица находятся во Франции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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