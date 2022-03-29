|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Харьковский кот Степан собрал деньги на помощь животным с Украины
29.3.2022 06:08
Фото: vk.com
Ставший широко известным в Сети кот Степан смог собрать более $10 тыс. пожертвований, которые будут переданы зоозащитным фондам, работающим на Украине.
Ранее животное вместе с хозяйкой Анной проживало в Харькове.
Неравнодушные пользователи откликнулись на "призыв" Степана и направили ему средства, которые будут переданы тем, кто сейчас заботится о животных на территории Украины. Об этом хозяйка кота Анна рассказала на своей странице в соцсети Instagram (в РФ запрещена), сообщают СМИ.
Как пояснила Анна, собранные деньги направят в специальные фонды, которые оказывают помощь животным, оказавшимся в трудной ситуации из-за действий российских военных.
Ранее поклонники кота начали беспокоиться из-за долгого молчания Анны. В течение двух недель она не выходила на связь. Однако затем выяснилось, что они с котом смогли покинуть город Харьков, а потом добраться до Европы. Сейчас Степан и его владелица находятся во Франции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|