Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шольц: контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро

24.3.2022 23:28

Фото: ianed.ru



В контрактах на поставки природного газа из РФ предусмотрена оплата в долларах или евро, заявил Олаф Шольц.



Канцлер ФРГ высказался на эту тему во время пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась по итогам встречи лидеров Группы семи (G7), сообщает ТАСС.



Как отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц, в странах Запада сейчас уже ощущается влияние событий, которые связаны с Украиной. Представитель официального Берлина пояснил, что речь идет о стоимости энергоносителей и продуктов питания. Поэтому важно приложить максимум усилий для предотвращения катастрофы.



Правительство Германии, действуя "решительно и быстро", намерено выделить €34 млн в целях борьбы с голодом, сообщил Шольц. По его словам, большая часть этих средств будет распределяться в рамках Всемирной продовольственной программы.



Говоря об оплате российского природного газа, Шольц отметил, что в действующих договорах указана валюта для расчетов. В соответствующих документах официально закреплены "евро или доллар", и нужно отталкиваться именно от этих исходных пунктов, подчеркнул канцлер.



До этого премьер-министр Словении Янез Янша выступил с утверждением о том, что в Европе никто не будет расплачиваться за газ, используя рубли. Представитель официальной Любляны предположил, что в европейских государствах вряд ли знают, как выглядит национальная валюта РФ. Словенский премьер сделал такое заявление, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.



Ранее оптовая стоимость газа в Великобритании возросла практически на четверть после слов главы РФ о решении перейти на расчеты в рублях. Накануне, 23 марта, Владимир Путин заявил, что Москва переводит в рубли оплату за поставки своего газа на экспорт в недружественные государства. По его словам, соответствующие поручения уже отданы правительству.



Автор: Злата Богатова

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