ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Лондоне вспомнили предсказание Ванги о триумфе России
В Лондоне вспомнили предсказание Ванги о триумфе России
В Дагестане женщина и ребенок погибли при пожаре
В Дагестане женщина и ребенок погибли при пожаре
Житель Румынии выиграл более 3 млн евро
Житель Румынии выиграл более 3 млн евро
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названа предварительная причина взрыва под БелгородомНазвана предварительная причина взрыва под Белгородом
Под Мариуполем получил ранение журналист «Известий»Под Мариуполем получил ранение журналист «Известий»
Россия высылает ряд сотрудников посольств Латвии, Литвы и ЭстонииРоссия высылает ряд сотрудников посольств Латвии, Литвы и Эстонии
В Стамбуле начались переговоры Мединского и АрахамииВ Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ онлайнАгрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ онлайн

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названа предварительная причина взрыва под Белгородом


29.3.2022 23:16
Названа предварительная причина взрыва под БелгородомФото: rtr-vesti.ru

Причиной взрыва в Белгородской области мог стать человеческий фактор, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб этого российского региона.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как пояснил представитель экстренных служб, взрыв на самом складе, предположительно, мог произойти вследствие т.н. человеческого фактора.

Ранее жители Белгородской области начали публиковать на своих страницах в социальных сетях фото- и видеокадры со вспышками. Отмечалось, что ЧП случилось на территории Белгородского района.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, который прокомментировал происходящее, взрыв зафиксирован в районе населенного пункта Красный Октябрь. В беседе с РИА Новости чиновник пояснил, что после всех проведенных следственных мероприятий будет дополнительно объявлено о причинах случившегося.

В местных экстренных службах пояснили, что в результате инцидента пострадали, согласно предварительным данным, четверо силовиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Джейсон Момоа перенес операцию за день до церемонии премии «Оскар»Джейсон Момоа перенес операцию за день до церемонии премии «Оскар»
Власти Польши намерены выслать 45 дипломатов РФВласти Польши намерены выслать 45 дипломатов РФ
Axios: сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва РоссииAxios: сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва России
Англичанка нашла потерянного восемь лет назад котаАнгличанка нашла потерянного восемь лет назад кота
На журфаке МГУ больше не будут отдельно преподавать «Политическую журналистику»На журфаке МГУ больше не будут отдельно преподавать «Политическую журналистику»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru