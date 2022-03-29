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Названа предварительная причина взрыва под Белгородом
29.3.2022 23:16
Фото: rtr-vesti.ru
Причиной взрыва в Белгородской области мог стать человеческий фактор, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб этого российского региона.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Как пояснил представитель экстренных служб, взрыв на самом складе, предположительно, мог произойти вследствие т.н. человеческого фактора.
Ранее жители Белгородской области начали публиковать на своих страницах в социальных сетях фото- и видеокадры со вспышками. Отмечалось, что ЧП случилось на территории Белгородского района.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, который прокомментировал происходящее, взрыв зафиксирован в районе населенного пункта Красный Октябрь. В беседе с РИА Новости чиновник пояснил, что после всех проведенных следственных мероприятий будет дополнительно объявлено о причинах случившегося.
В местных экстренных службах пояснили, что в результате инцидента пострадали, согласно предварительным данным, четверо силовиков.
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