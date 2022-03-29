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Миронов заявил, что слова Делягина про Азербайджан переврали
29.3.2022 22:36
Фото: vk.com
Слова депутата Госдумы Михаила Делягина, касающиеся Азербайджана, переврали, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.
Он отметил, что с высказываниями его коллеги "получилась не очень красивая история".
Как заявил Сергей Миронов, высказывание его коллеги Михаила Делягина было неверно интерпретировано, сообщает ИА REGNUM. Назвав депутата "блестящим экономистом", лидер фракции СРЗП пояснил, что в одной из программ тот поделился мнением о нефтяной промышленности Азербайджана. Однако позже его высказывания "переврали", после чего стали появляться "совершенно другие вещи".
Миронов также отметил, что позиция Делягина представляет собой исключительно "его личное мнение, это не мнение нашей фракции, партии". Он напомнил, что год назад, когда произошло очередное обострение ситуации в регионе, именно в СРЗП первыми заговорили о необходимости ввода российских миротворцев.
Ранее в СМИ широко разошлись высказывания Делягина, который призвал руководство РФ "разбомбить" нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Предложение депутата прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобные заявления не представляются допустимыми.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил реплики депутата, прозвучавшие на фоне недавних событий в регионе, бьющими через край эмоциями и попросил впредь постараться воздерживаться от такого рода заявлений. Официальный представитель Кремля подчеркнул при этом, что речь идет о государстве-партнере, которым является Азербайджан.
Песков также добавил, что российская сторона сейчас продолжает прикладывать энергичные усилия в целях поддержания мира в Нагорном Карабахе.
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