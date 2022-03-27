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В Баку не подтвердили вывод войск из села Фурух
27.3.2022 22:51
Фото: vesti.az
Военные ВС Азербайджана продолжают оставаться на позициях в населенном пункте Фурух, а также прилегающих к нему высотах на территории Нагорного Карабаха, заявили в Баку.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об отводе азербайджанских подразделений.
Как информирует пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, сведения об отводе их военнослужащих с указанных позиций, действительности не соответствуют. На текущий момент армия в полном объеме "контролирует оперативную обстановку", — отметили представители официального Баку.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что после переговоров азербайджанская сторона отвела своих военных от поселка Фурух в Нагорном Карабахе.
Напомним, до этого Минобороны Азербайджана обратилось к российским властям с просьбой отказаться от использования выражения "Нагорный Карабах". Как указывалось в публикации на официальном сайте военного ведомства страны, на их территории не имеется административно-территориальной единицы, которая бы носила это название.
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