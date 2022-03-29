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Жительнице Алтайского края вынесли приговор за гибель избитого сына


29.3.2022 10:08
Жительнице Алтайского края вынесли приговор за гибель избитого сынаФото: livejournal.com

Более девяти лет колонии получила 37-летняя женщина, сын которой скончался летом прошлого года по дороге в больницу.

Суд признал ее виновной в смерти годовалого мальчика, который получил смертельные повреждения. Мать нанесла их, когда пыталась успокоить ребенка.

Женщину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель потерпевшего), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Отмечается, что обвиняемая вину в ходе расследования и судебного процесса так и не признала. Суд назначил ей наказание в виде девяти лет и трех месяцев лишения свободы, отбывать срок она будет в колонии общего режима.

ЧП случилось 6 июня 2021 года в одном из населенных пунктов Бурлинского района Алтайского края. Как выяснили следователи, мать пыталась успокоить годовалого ребенка. В результате женщина нанесла сыну по меньшей мере семь ударов по голове и туловищу. Травмы оказались смертельными. Мальчик умер по дороге в больницу, куда его повезла мать.

Известно также, что в 2019 году суд признал эту женщину виновной в истязании другого ребенка - семилетнего сына. Тогда она получила условное наказание. Кроме того, суд принял решение о лишении ее родительских прав в отношении троих старших детей.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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