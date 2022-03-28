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Сын Уилла Смита после инцидента на «Оскаре» поддержал отца
28.3.2022 22:16
Фото: trendscatchers.io
Джейден Смит высказался по поводу недавнего происшествия с участием его отца, случившегося на 94-й торжественной церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Сын знаменитого актера Уилла Смита разместил соответствующий пост на своей странице в социальной сети.
"Вот как мы это делаем", — написал 23-летний Джейден Смит, не уточняя, в чем именно он решил выразить поддержку своему отцу. Дело в том, что артист ударил ведущего Криса Рока, который позволил себе неуместную шутку в адрес супруги Уилла Смита, а уже через несколько минут был признан победителем в номинации "Лучшая мужская роль".
Уилл Смит неожиданно вышел на сцену, чтобы дать пощечину Крису Року, когда ведущий решил пошутить на тему прически Джады Пинкетт-Смит. Артистка ранее призналась, что вынуждена коротко стричь волосы, потому что врачи диагностировали у нее алопецию.
Киноакадемия Соединенных Штатов, отреагировав на инцидент с актером Уиллом Смитом, подчеркнула, что выступает против насилия в любом его проявлении.
Ранее Уилл Смит также оказался среди лауреатов американской антипремии "Золотая малина", которую традиционно присуждают незадолго до раздачи статуэток "Оскар".
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