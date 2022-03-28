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Женская сеть myJulia.ru
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Отменен фестиваль Park Live в Москве
28.3.2022 19:03
Фото: csn-tv.ru
В этом году в Москве не будет проводиться музыкальный фестиваль Park Live, запланированный на лето.
Как сообщили организаторы, от приезда в РФ отказались многие зарубежные артисты. В результате мероприятие было решено перенести на следующий год.
Соответствующее заявление появилось на сайте Park Live. Как отмечают организаторы фестиваля, это праздничное мероприятие не представляется возможным вписать в картину "текущих обстоятельств". Они не могут проводить фестиваль "ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам". Отмечается, что не все из зарубежных артисты отказались ехать в Москву. Несколько звезд выразили готовность выступить в России в 2023 году "при благоприятном стечении обстоятельств", сообщили организаторы.
Всем, кто уже приобрел билеты, предлагается обратиться по месту их приобретения вплоть до 1 июня, чтобы вернуть средства. Представители Park Live заверили, что обязательно обработают все поступившие заявки такого рода. Кроме того, сохраненные билеты будут действительны в следующем году.
Предполагалось, что в этом году Park Live состоится в июне-июле. Среди звезд, которые были приглашены в Москву, организаторы упоминали такие известные коллективы как My Chemical Romance, Gorillaz и Limp Bizkit, а также другие. Не так давно от участия в мероприятии отказались Игги Поп, Placebo, Franz Ferdinand и Green Day. Свое решение они объяснили действиями российских властей, которые сейчас проводят спецоперацию на территории Украины.
В 2020-2021 годах музыкальный фестиваль пришлось отменить из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
На прошлой неделе стало известно, что в Петербурге не состоится проходивший в течение семи лет международный фестиваль "Точка доступа". Организаторы объяснили свое решение изменениями в геополитической обстановке и внутренней ситуацией в стране. Они признались, что очень бы хотели продолжать свое дело, но из-за событий последнего времени вынуждены отказаться от проведения фестиваля искусств.
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