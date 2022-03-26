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В Петербурге закрывается фестиваль искусств «Точка доступа»
26.3.2022 12:02
Фото: amazonaws.com
Проходивший в течение семи лет в Петербурге международный фестиваль "Точка доступа" больше проводиться не будет, передают российские СМИ. Организаторы объяснили свое решение изменениями в геополитической обстановке и внутренней ситуацией в стране.
О своем решении коллектив организаторов сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как стало известно, команда проекта "Точки доступа" отказывается от проведения фестиваля искусств из-за текущей политической ситуации в России и мире, хотя очень бы хотели продолжать свое дело.
По словам организаторов, они очень любят свой проект, однако нынешняя "реальность диктует свои правила". Коллектив выразил надежду на то, что "такие связи не рвутся", и потому причастность к фестивалю "Точка доступа" сможет стать объединяющим фактором и "основой для чего-то нового".
Международный фестиваль искусств "Точка доступа" проводился на протяжении семи лет. Участники мероприятия пытались исследовать Петербург с помощью театра, современного искусства и паблик-арта. Их усилиями город переоткрывался в качестве сцены.
Фестиваль каждый год собирал артистов из России и других стран. Они устраивали спектакли в рамках "Точки" на петербургских улицах и в "Лендоке", в Русском музее и ДК Связи, в квартирах жителей северной столицы и отелях, супермаркетах и отеле, салоне связи и других местах.
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