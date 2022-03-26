Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге закрывается фестиваль искусств «Точка доступа»

26.3.2022 12:02

Фото: amazonaws.com



Проходивший в течение семи лет в Петербурге международный фестиваль "Точка доступа" больше проводиться не будет, передают российские СМИ. Организаторы объяснили свое решение изменениями в геополитической обстановке и внутренней ситуацией в стране.



О своем решении коллектив организаторов сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как стало известно, команда проекта "Точки доступа" отказывается от проведения фестиваля искусств из-за текущей политической ситуации в России и мире, хотя очень бы хотели продолжать свое дело.



По словам организаторов, они очень любят свой проект, однако нынешняя "реальность диктует свои правила". Коллектив выразил надежду на то, что "такие связи не рвутся", и потому причастность к фестивалю "Точка доступа" сможет стать объединяющим фактором и "основой для чего-то нового".



Международный фестиваль искусств "Точка доступа" проводился на протяжении семи лет. Участники мероприятия пытались исследовать Петербург с помощью театра, современного искусства и паблик-арта. Их усилиями город переоткрывался в качестве сцены.



Фестиваль каждый год собирал артистов из России и других стран. Они устраивали спектакли в рамках "Точки" на петербургских улицах и в "Лендоке", в Русском музее и ДК Связи, в квартирах жителей северной столицы и отелях, супермаркетах и отеле, салоне связи и других местах.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 135

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.3.2022 10:02 В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт Кустурицы

В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт Кустурицы 25.3.2022 19:37 Калягин отреагировал на отъезд Хаматовой из России

Калягин отреагировал на отъезд Хаматовой из России 25.3.2022 16:22 В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу

В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу 23.3.2022 16:00 За рекордную цену выставят на торги портрет Мэрилин Монро работы Уорхолла

За рекордную цену выставят на торги портрет Мэрилин Монро работы Уорхолла 23.3.2022 15:02 В Италии стали чаще покупать книги Пушкина, Толстого и Достоевского