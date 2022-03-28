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В Дагестане женщина и ребенок погибли при пожаре
28.3.2022 12:11
Фото: vk.com
Женщина и ребенок погибли в результате пожара, который произошел в горной местности на территории Дагестана.
Как информирует республиканское ГУ МЧС России, трагедия случилась сегодня утром в селе Анди Ботлихского района, где загорелся частный двухэтажный дом многодетного семейства.
В доме проживало девять человек - родители с семью детьми. Пожарные, ликвидировав открытое горение, обнаружили в помещениях останки женщины и ребенка.
В региональном главке МЧС отметили, что в мероприятиях по тушению пожара было задействовано около шестидесяти человек, привлекалось три единицы техники. Сейчас сотрудники ведомства продолжают работу по разбору завалов.
Два человека - отец с маленькой дочкой - после ЧП были экстренно госпитализированы, передает агентство "Интерфакс". Медики уже отпустили мужчину домой, информации о состоянии ребенка пока не поступало.
Сведений о том, что стало причиной возгорания, пока нет. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.
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