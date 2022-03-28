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В Черном море сухогруз подал сигнал бедствия
28.3.2022 07:43
Фото: c-inform.info
Экстренная помощь потребовалась сухогрузу "Омский 205", передает "Интерфакс".
Как пояснил осведомленный источник агентства, судно столкнулось с трудностями, находясь в акватории Черного моря, неподалеку от Керчи.
Как стало известно, сухогруз "Омский 205" отправил сигнал SOS. Согласно имеющимся на этот час данным, на борту судна, приписанного к порту Петербурга, двенадцать человек. По словам экипажа, сухогруз начал набирать воду.
Судно находилось на расстоянии около 2,5 миль от мыса Такиль. Уточняется, что на борту груз минерала "шпат" общим весом более трех тысяч тонн. После отправки сигнала о бедствии к сухогрузу направили аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов".
Позже случившееся прокомментировали в пресс-службе Росморречфлота. Отмечается, что сухогруз оказался обесточен, когда "получил пробоину в районе машинного отделения" из-за сильной воды. Когда к нему приблизился "Спасатель Демидов", удалось подать электричество, после чего были запущены водоотливные средства, продолжают действовать "три мощных насоса".
Источник агентства пояснил, что одновременно осуществляется буксировка сухогруза в район населенного пункта Героевское на берегу Крыма. Там есть возможность спокойно встать на якорь, после чего будут продолжены мероприятия в рамках борьбы за живучесть судна.
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