Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Байден заверил, что не призывал к смене власти в РФ

05:19

Фото: mabiab.com



Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России, передает ТАСС.



Ранее американский политик, совершавший официальную поездку в Европу, выступил в Варшаве. В своей большой речи, главной темой которой являлась ситуация на Украине, Байден высказался о том, что "этот человек" не должен оставаться у власти.



Выступая в столице Польши, Джо Байден говорил, в частности, что Украина никогда не будет победой для РФ. Говоря о России, американский президент выразил мнение о том, что глава РФ не сможет сохранить власть. Позднее слова Байдена прокомментировали в Белом доме, пояснив, что он не имел в виду смену власти в РФ.



Как сообщил пресс-пул Белого дома, накануне глава Соединенных Штатов посещал церковь в Вашингтоне. Покидая храм, он дал ответ на вопрос, который был выкрикнут одним из присутствовавших там журналистов. Представитель СМИ спросил Байдена, призывал ли он к смене режима, и глава США заявил на это: "Нет".



На заявления Байдена, прозвучавшие в Варшаве, ранее уже отреагировали в Москве. Высказывания о том, что "этот человек не может оставаться у власти", прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что не американскому лидеру принимать решения по этим вопросам.



Ранее Песков высказался по поводу оскорблений, которые Байден допустил в адрес Путина, когда посещал пункт приема украинских беженцев, который развернут сейчас на национальном стадионе Варшавы. Американский лидер лично общался с теми, кто был вынужден покинуть свои дома после начала российской спецоперации, а также с помогающими им волонтерами. Отвечая на вопрос журналиста, связанный с событиями на Украине, Байден назвал Путина "мясником". Личные оскорбления президента США в адрес главы РФ способны сузить окно возможностей для налаживания двусторонних отношений, заявил официальный представитель Кремля.



Автор: Злата Богатова

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