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Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина


26.3.2022 20:20
Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес ПутинаФото: omsk-news.net

Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина способны сузить окно возможностей для налаживания двусторонних отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отреагировал на слова американского политика, прозвучавшие во время встречи с украинскими беженцами.

По словам Дмитрия Пескова, странно слышать обвинения в адрес Владимира Путина из уст человека, который в прошлом призывал бомбить Югославию. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что государственному лидеру стоило бы "сохранять трезвость", передает ТАСС.

Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден, находящийся с визитом в Европе, посетил пункт приема украинских беженцев, который развернут сейчас на национальном стадионе Варшавы. Американский лидер лично общался с теми, кто был вынужден покинуть свои дома из-за российской спецоперации, а также с помогающими им волонтерами, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США при этом снова позволил себе резкие высказывания в адрес российского коллеги. Отвечая на вопрос журналиста, связанный с событиями на Украине, Байден назвал Путина "мясником".

Напомним, в минувший понедельник, 21 марта, в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол США в Москве Джон Салливан. Российские дипломаты вручили американскому коллеге ноту протеста из-за неприемлемых заявлений Джо Байдена в адрес Владимира Путина. За несколько дней до того президент Соединенных Штатов позволил себе целый ряд оскорбительных реплик в отношении главы РФ, в частности, назвав его "диктатором" и "головорезом", а также "военным преступником".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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