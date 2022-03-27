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Ставрополье накрыла пыльная буря
27.3.2022 22:12
Фото: wmo.int
Ставропольский край оказался во власти пылевых бурь, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление местных властей.
Региональное УГИБДД обращается к гражданам с призывом воздерживаться от поездок туда, где сейчас бушует ураганный ветер.
Как указано в официальном телеграм-канале пресс-службы краевого ведомства, во власти стихии оказались жители Изобильненского, Новоалександровского, Шпаковского и частично Кочубеевского округов. В связи с резким ухудшением погодной обстановки Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно советует перенести поездки в соответствующие населенные пункты.
По предварительным данным, на территории региона уже зафиксированы отключения от электроснабжения, есть сведения о повреждении кровли некоторых зданий. Как информируют представители ГУ МЧС РФ по Ставрополью, без света остаются порядка 7 тыс. человек. Среди пострадавших от шквальных порывов ветра зданий - детский сад и библиотека.
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