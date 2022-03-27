Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Каннибализм возник гораздо раньше, чем думали историки

27.3.2022 20:01

Фото: blogspot.com



Каннибализм возник не 450 млн лет назад, как полагали многие ученые, а значительно раньше - примерно 514 млн лет назад.



К такому выводу пришли австралийские исследователи, которые изучали окаменелости трилобитов, найденные в Эму-Бей, передает The New York Times.



Австралийские ученые провели анализ окаменелостей трилобитов (класс вымерших морских членистоногих), которые были ранее обнаружены в Эму-Бей. Как показало это исследование, на панцирях трилобитов имелись многочисленные ранения, которые нанесли сородичи. Кроме того, фрагменты панцирей были выявлены в окаменелых экскрементах



Рассказывая о втором открытии, ученые подчеркивают, что смогли доказать поедание одним животным другого. Окаменевшие остатки пищи, которые сохранились внутри кишок, в прошлом ученые находили крайне редко. И на территории штата Южная Австралия, отмечают специалисты, имелись наилучшие условия для сохранения таких свидетельств.



Ученые также установили, кто был самым активным и агрессивным каннибалом. По данным австралийских исследователей, им может считаться 25-сантиметровый R. Rex. В фекалиях этого "короля трилобитов" обнаружилось больше всего останков мелких сородичей.



Автор: Злата Богатова

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