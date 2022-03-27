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В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из Мариуполя
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В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из Мариуполя


27.3.2022 17:33
В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из МариуполяФото: profile.ru

В ночь на воскресенье в Самарскую область прибыл состав, который доставил в РФ эвакуированных жителей украинского Мариуполя.

Об этом в соцсети сообщил губернатор российского региона Дмитрий Азаров.

Как рассказал глава администрации Самарской области, в Россию прибыли жители Мариуполя, среди которых есть женщины, дети и пожилые люди. Все они нуждаются в помощи. Власти региона уже создали для вынужденных переселенцев "все необходимые условия", - подчеркнул в своем сообщении Азаров.

По данным пресс-службы правительства Самарской области, в регион прибыл уже второй поезд с украинскими беженцами. В общей сложности в РФ приехали 322 человека, среди них - более семидесяти детей. Большинство жителей Мариуполя сможет заселиться в оздоровительный лагерь "Космос-2" и в санаторий "Алые паруса", указано в официальном сообщении местных властей.

Первый поезд, доставивший в область эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибыл в Самару 24 февраля.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию, после чего руководство Ростовской области выразило готовность принять людей на своей территории. В последующие дни с аналогичными заявлениями выступили представители властей целого ряда российских регионов, куда начали прибывать жители ДНР и ЛНР.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин заявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова

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