Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из Мариуполя

27.3.2022 17:33

Фото: profile.ru



В ночь на воскресенье в Самарскую область прибыл состав, который доставил в РФ эвакуированных жителей украинского Мариуполя.



Об этом в соцсети сообщил губернатор российского региона Дмитрий Азаров.



Как рассказал глава администрации Самарской области, в Россию прибыли жители Мариуполя, среди которых есть женщины, дети и пожилые люди. Все они нуждаются в помощи. Власти региона уже создали для вынужденных переселенцев "все необходимые условия", - подчеркнул в своем сообщении Азаров.



По данным пресс-службы правительства Самарской области, в регион прибыл уже второй поезд с украинскими беженцами. В общей сложности в РФ приехали 322 человека, среди них - более семидесяти детей. Большинство жителей Мариуполя сможет заселиться в оздоровительный лагерь "Космос-2" и в санаторий "Алые паруса", указано в официальном сообщении местных властей.



Первый поезд, доставивший в область эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибыл в Самару 24 февраля.



18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию, после чего руководство Ростовской области выразило готовность принять людей на своей территории. В последующие дни с аналогичными заявлениями выступили представители властей целого ряда российских регионов, куда начали прибывать жители ДНР и ЛНР.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин заявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18:11 Приостановила работу «Новая газета»

Приостановила работу «Новая газета» 27.3.2022 21:49 В Косово вспоминают бомбардировки офисов СМИ в 1999 году

В Косово вспоминают бомбардировки офисов СМИ в 1999 году 27.3.2022 17:09 Власти Афганистана запретили женщинам летать на самолетах без сопровождения мужчин

Власти Афганистана запретили женщинам летать на самолетах без сопровождения мужчин 27.3.2022 16:02 Мурашко рассказал о резко возросшем спросе на некоторые лекарства

Мурашко рассказал о резко возросшем спросе на некоторые лекарства 26.3.2022 16:05 Кубу атакуют зараженные мухами крабы-зомби