Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Баку призвал Москву отказаться от выражения «Нагорный Карабах»

27.3.2022 16:39

Фото: vesti.az



Минобороны Азербайджана обратилось к российским властям с просьбой отказаться от использования выражения "Нагорный Карабах".



Как указано в сегодняшней публикации на официальном сайте военного ведомства страны, на их территории не имеется административно-территориальной единицы, которая бы носила это название.



В Баку отреагировали на вчерашнее заявление российского Минобороны, в котором сообщалось о присутствии азербайджанских военных в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны РФ, беспилотник ВС Азербайджана подверг обстрелу подразделения сил Карабаха в районе населенного пункта Фурух (Парух).



Ранее в МИД Нагорного Карабаха приветствовали реакцию со стороны международного сообщества, которое с осуждением отреагировало на действия Азербайджана. По данным руководства НКР, представители Баку пытались спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе.



В Степанакерте также заявили, что миротворцам РФ удалось остановить продвижение ВС Азербайджана. По данным властей НКР, до того в перестрелке с армянской стороны погибли двое военнослужащих, а азербайджанской — пять. Отмечалось, что азербайджанские подразделения вошли в населенный Парух, после чего пытались продвигаться дальше.



Информацию о напряженной обстановке в Нагорном Карабахе подтвердили в МИД Армении. В Ереване заявили, что азербайджанское вторжение продолжается, ситуация еще не урегулирована полностью. В Баку в ответ опровергли данные армянских источников, описывающих обострение ситуации на территориях, где сейчас дислоцируются российские миротворцы. Прокомментировав заявления Еревана, представители Минобороны Азербайджана указали, что подразделения их армии в полном объеме контролируют оперативную обстановку.



Автор: Злата Богатова

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