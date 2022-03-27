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Баку призвал Москву отказаться от выражения «Нагорный Карабах»


27.3.2022 16:39
Баку призвал Москву отказаться от выражения «Нагорный Карабах»Фото: vesti.az

Минобороны Азербайджана обратилось к российским властям с просьбой отказаться от использования выражения "Нагорный Карабах".

Как указано в сегодняшней публикации на официальном сайте военного ведомства страны, на их территории не имеется административно-территориальной единицы, которая бы носила это название.

В Баку отреагировали на вчерашнее заявление российского Минобороны, в котором сообщалось о присутствии азербайджанских военных в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны РФ, беспилотник ВС Азербайджана подверг обстрелу подразделения сил Карабаха в районе населенного пункта Фурух (Парух).

Ранее в МИД Нагорного Карабаха приветствовали реакцию со стороны международного сообщества, которое с осуждением отреагировало на действия Азербайджана. По данным руководства НКР, представители Баку пытались спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе.

В Степанакерте также заявили, что миротворцам РФ удалось остановить продвижение ВС Азербайджана. По данным властей НКР, до того в перестрелке с армянской стороны погибли двое военнослужащих, а азербайджанской — пять. Отмечалось, что азербайджанские подразделения вошли в населенный Парух, после чего пытались продвигаться дальше.

Информацию о напряженной обстановке в Нагорном Карабахе подтвердили в МИД Армении. В Ереване заявили, что азербайджанское вторжение продолжается, ситуация еще не урегулирована полностью. В Баку в ответ опровергли данные армянских источников, описывающих обострение ситуации на территориях, где сейчас дислоцируются российские миротворцы. Прокомментировав заявления Еревана, представители Минобороны Азербайджана указали, что подразделения их армии в полном объеме контролируют оперативную обстановку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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