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В Степанакерте заявили, что миротворцы РФ остановили продвижение ВС Азербайджана
25.3.2022 19:08
Фото: ndn.info
Российские миротворцы остановили продвижение Вооруженных сил Азербайджана вглубь Нагорного Карабаха, сообщает Инфоцентр НКР.
Как пояснили в Степанакерте, азербайджанские военные остаются на территории, которая была занята ими в течение последних суток.
Представители официального Степанакерта, комментируя ситуацию в регионе, надеются, что российские миротворцы смогут добиться возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции. Лишь тогда, подчеркивается в сообщении, местное население получит возможность вернуться в свои дома. Иначе, подчеркнули в Ифоцентре, могут быть поставлены под сомнение гарантии безопасности, предоставленные ранее мирным жителям Арцаха.
Ситуация в Нагорном Карабахе начала обостряться накануне, 24 марта, когда группа военных Азербайджана незаконно проникла в зону ответственности российских миротворцев в Арцахе. В Степанакерте заявили, что военнослужащие использовали беспилотники. В начавшейся вскоре перестрелке с армянской стороны погибли двое военнослужащих, а азербайджанской — пять, указывалось в официальном сообщении.
Отмечалось, что азербайджанские подразделения вошли в населенный Парух, после чего пытались продвигаться дальше, но были остановлены миротворческими силами РФ.
Информацию о напряженной обстановке в Нагорном Карабахе подтвердили в МИД Армении, передает RT. В Ереване заявили, что азербайджанское вторжение продолжается, ситуация еще не урегулирована полностью.
В Баку в ответ опровергли данные армянских источников, описывающих обострение ситуации на территориях, где сейчас дислоцируется российский миротворческий контингент. Прокомментировав заявления Еревана, представители Минобороны Азербайджана указали, что подразделения их армии полностью контролируют оперативную обстановку.
Позже стало известно, что в Нагорном Карабахе возбудили дело о нарушении территориальной целостности. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики, указав на вооруженный захват территорий в Аскеранском районе азербайджанской стороной.
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