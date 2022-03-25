ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии допустили совместное с США столкновение с Россией
В Японии допустили совместное с США столкновение с Россией
Жителя Кургана оштрафовали за дискредитацию российской армии
Жителя Кургана оштрафовали за дискредитацию российской армии
В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing
В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мурашко рассказал о резко возросшем спросе на некоторые лекарстваМурашко рассказал о резко возросшем спросе на некоторые лекарства
Президент Польши: Венгрии дорого обойдется ее политика в отношении РФПрезидент Польши: Венгрии дорого обойдется ее политика в отношении РФ
Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес ПутинаПесков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина
В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося BoeingВ Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing
Tiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФTiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мурашко рассказал о резко возросшем спросе на некоторые лекарства


16:02
Мурашко рассказал о резко возросшем спросе на некоторые лекарстваФото: cdn.agency

В России в последнее время в десять раз увеличился спрос на некоторые виды лекарственных средств, заявил глава отечественного Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, ряд препаратов имеет очень короткий период годности.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о резко возросшем спросе на некоторые лекарственные средства. Скупая такие препараты, люди рискуют, указал глава ведомства. Речь об этом шла в передаче "Москва. Кремль. Путин", выходящей в эфире ТК "Россия 1". По словам министра, вряд ли потребителям удастся употребить некоторые из этих лекарств, потому что отдельные препараты имеют довольно короткий срок действия.

В беседе с Павлом Зарубиным глава Минздрава РФ заверил, что для льготных категорий граждан имеются специально сформированные запасы лекарственных средств, которые рассчитаны на пять с половиной месяцев. Кроме того, в стране в достаточном объеме произведены медицинские изделия из титана, а также есть перспективы расширения ассортимента такой продукции, указал Мурашко.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

На сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банковНа сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банков
Задержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данныеЗадержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данные
Москва прекращает диалог о мирном договоре с ТокиоМосква прекращает диалог о мирном договоре с Токио
СКР возбудил уголовное дело против Александра НевзороваСКР возбудил уголовное дело против Александра Невзорова
Остров Корсика был и будет французским, заявили в ПарижеОстров Корсика был и будет французским, заявили в Париже

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru