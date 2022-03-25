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Мурашко рассказал о резко возросшем спросе на некоторые лекарства
16:02
Фото: cdn.agency
В России в последнее время в десять раз увеличился спрос на некоторые виды лекарственных средств, заявил глава отечественного Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, ряд препаратов имеет очень короткий период годности.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о резко возросшем спросе на некоторые лекарственные средства. Скупая такие препараты, люди рискуют, указал глава ведомства. Речь об этом шла в передаче "Москва. Кремль. Путин", выходящей в эфире ТК "Россия 1". По словам министра, вряд ли потребителям удастся употребить некоторые из этих лекарств, потому что отдельные препараты имеют довольно короткий срок действия.
В беседе с Павлом Зарубиным глава Минздрава РФ заверил, что для льготных категорий граждан имеются специально сформированные запасы лекарственных средств, которые рассчитаны на пять с половиной месяцев. Кроме того, в стране в достаточном объеме произведены медицинские изделия из титана, а также есть перспективы расширения ассортимента такой продукции, указал Мурашко.
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