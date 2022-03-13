|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье простились с бывшим солистом «Отпетых мошенников» Томом Хаосом
13.3.2022 18:23
Фото: хоббхобби.рф
Родственники, близкие и коллеги Тома Хаоса проводили артиста в последний путь, передают российские СМИ.
Бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" похоронили на Ховринском кладбище в подмосковных Мытищах.
Как рассказали родственники Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров), в организации похорон им оказали помощь некоторые коллеги звезды. Представители шоу-бизнеса содействовали и в поиске участка. Кроме того, друзья покойного собрали деньги для сестры и племянницы артиста.
По данным ряда источников, в последнее время Том Хаос испытывал серьезные переживания, связанные с уходом из группы, где проработал много лет. Отмечалось, что у Зинурова также возникли серьезные разногласия с другим солистом коллектива - Сергеем Амораловым.
20 октября прошлого года Вячеславу Зинурову исполнилось пятьдесят лет. Артиста обнаружили мертвым в минувший четверг, 10 марта. Бывший солист популярной группы скончался в собственном доме в Подмосковье.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|