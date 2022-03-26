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Жителя Рыбинска осудили на 14,5 лет за убийство брата


26.3.2022 19:04
Жителя Рыбинска осудили на 14,5 лет за убийство братаФото: sledcom.ru

Ярославский областной суд вынес решение по делу 36-летнего жителя Рыбинска, который обвинялся в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Мужчина был признан виновным и приговорен к длительному сроку заключения.

По словам пресс-секретаря суда Ольги Козловой, преступление было совершено 13 марта прошлого года. В ходе следствия и суда установлено, что между двумя братьями произошел конфликт на фоне совместного употребления алкогольных напитков.

В результате ссоры один из братьев разлил в прихожей горючее, а затем устроил поджог. Пострадавшего мужчину госпитализировали, в больнице у него диагностировали ожоги 80% поверхности тела. Медики оказали ему помощь, однако повреждения оказались смертельными. Спустя два дня мужчина скончался в больнице.

Поджигатель получил наказание в виде 14,5 лет лишения свободы, отбывать срок ему предстоит в условиях колонии особого режима. Кроме того, приговор предусматривает последующее ограничение свободы на полтора года, пояснила Козлова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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