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Несовершеннолетнего жителя Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ


26.3.2022 18:05
Несовершеннолетнего жителя Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС РФФото: hibiny.com

В Новосибирске привлекли к ответственности несовершеннолетнего за попытку дискредитации ВС РФ, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

Подростка оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Материалы, собранные полицейскими, рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района города. По данным ведомства, 17-летнего юношу привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

Подростку инкриминировали ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия в целях дискредитации использования ВС РФ для обеспечения защиты России и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности). В сообщении отмечается, что юноша был задержан в начале марта. В тот момент он имел при себе плакат, надпись на котором, по мнению полицейских, была способна подорвать доверие к российским вооруженным силам. Отмечается, что после взятия объяснений юного новосибирца отпустили из отдела полиции.

Ранее по той же статье привлекли к ответственности 29-летнего жителя Кургана. Суд признал его виновным в попытке дискредитировать Вооруженные силы РФ из-за поста в соцсети. Публикацию выявили сотрудники полиции, которые проводили соответствующий мониторинг.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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