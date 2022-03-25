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Жителя Кургана оштрафовали за дискредитацию российской армии
25.3.2022 20:14
Фото: sledcom.ru
Суд в Кургане вынес решение о штрафе по делу 29-летнего местного жителя, передает пресс-служба регионального полицейского главка.
Молодого человека признали виновным в попытке дискредитировать Вооруженные силы РФ.
Опубликованный в социальной сети пост был выявлен сотрудниками полиции, которые проводили соответствующий мониторинг. Правоохранители установили, что материал, который был направлен на дискредитацию действий российской армии, разместил на своей странице 29-летний житель Кургана.
В результате мужчину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия в целях дискредитации использования ВС РФ для обеспечения защиты России и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности). Рассмотрев сведения, которые были к тому времени собраны полицейскими, суд выписал нарушителю административный штраф в размере 40 тыс. рублей.
Ранее двух жителей Курска привлекли к административной ответственности за публичные действия, которые были направлены на дискредитацию Вооруженных сил России. Ленинский районный суд города вынес им наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. По данным местных правоохранителей, граждане расклеивали в общественных местах листовки соответствующего содержания.
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