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Жителя Кургана оштрафовали за дискредитацию российской армии


25.3.2022 20:14
Жителя Кургана оштрафовали за дискредитацию российской армииФото: sledcom.ru

Суд в Кургане вынес решение о штрафе по делу 29-летнего местного жителя, передает пресс-служба регионального полицейского главка.

Молодого человека признали виновным в попытке дискредитировать Вооруженные силы РФ.

Опубликованный в социальной сети пост был выявлен сотрудниками полиции, которые проводили соответствующий мониторинг. Правоохранители установили, что материал, который был направлен на дискредитацию действий российской армии, разместил на своей странице 29-летний житель Кургана.

В результате мужчину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия в целях дискредитации использования ВС РФ для обеспечения защиты России и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности). Рассмотрев сведения, которые были к тому времени собраны полицейскими, суд выписал нарушителю административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

Ранее двух жителей Курска привлекли к административной ответственности за публичные действия, которые были направлены на дискредитацию Вооруженных сил России. Ленинский районный суд города вынес им наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. По данным местных правоохранителей, граждане расклеивали в общественных местах листовки соответствующего содержания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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