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В Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматы


14:21
В Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматыФото: livejournal.com

В Министерстве обороны РФ назвали фейками сообщения о вызове российских мужчин в военный комиссариат. Подобного рода фальшивые звонки российским гражданам, которые сейчас пребывают в запасе, поступают с территории Украины, заявил официальный представитель отечественного военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков прокомментировал телефонные сообщения, которые в последние дни начали получать россияне, передает ТАСС. По данным СМИ, автоответчик информировал граждан РФ о вызове в военный комиссариат. Как подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства, такого рода звонки поступают с украинской территории. Конашенков пояснил, что речь идет о провокациях иностранных спецслужб.

Накануне, 25 марта, в Минобороны РФ назвали количество погибших на территории Украины российских военных. Как информировал первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, за период с начала военной спецоперации с российской стороны погиб 1 351 военнослужащий, еще 3 825 были ранены.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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