Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минобороны РФ сообщило число погибших на Украине военнослужащих

17:03

Фото: cont.ws



Как информирует Министерство обороны РФ, за период с начала военной спецоперации на Украине с российской стороны погиб 1 351 военнослужащий, еще 3 825 были ранены.



Потери украинских войск при этом составили 30 тысяч человек, отметили в ведомстве.



За истекший месяц потери Вооруженных сил Украины составили около 30 тысяч человек, заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, свыше 14 тысяч от этого количества – безвозвратные потери, еще около 16 тысяч – санитарные.



Рудской также озвучил данные по российским военнослужащим, которые принимают участие в этой спецоперации, передает ТАСС. Согласно последней официальной информации, за период с начала активных действий на Украине погиб 1 351 военнослужащий РФ, еще 3 825 были ранены.



Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных, подчеркнул представитель отечественного оборонного ведомства. Как заявил Рудской, речь идет о поднятии детей "вплоть до получения высшего образования", полном погашении кредитов и решении проблем, связанных с жильем.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Данные о потерях российской стороны на уровне министерства обороны до этого официально озвучивались 2 марта. На тот момент сообщалось о 498 погибших военных.



Автор: Злата Богатова

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