ИнтерНовости - новости в стране и мире
В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу
В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу
Российского посла вызвали в МИД Франции
Российского посла вызвали в МИД Франции
В Варшаве аварийно сел самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с Байденом
В Варшаве аварийно сел самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с Байденом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося BoeingВ Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing
В Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматыВ Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматы
Ассоциация фермеров ФРГ предупредила о «беспрецедентном скачке цен»Ассоциация фермеров ФРГ предупредила о «беспрецедентном скачке цен»
В Японии допустили совместное с США столкновение с РоссиейВ Японии допустили совместное с США столкновение с Россией
В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт КустурицыВ Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт Кустурицы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японии допустили совместное с США столкновение с Россией


11:08
В Японии допустили совместное с США столкновение с РоссиейФото: sakh.com

В том случае, если не останется путей для переговоров о мирном договоре и разрешении спора вокруг Курильских островов, Япония вместе с Соединенными Штатами могут столкнуться с Россией.

С таким заявлением выступил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.

Токио вместе с Вашингтоном могут столкнуться с Москвой, если не будет перспектив для ведения переговоров о мирном договоре и вариантов решения проблемы "северных территорий" (японцы так именуют южную часть Курильских островов). С таким заявлением в интервью еженедельному изданию Shūkan Gendai выступил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, передает ТАСС.

На протяжении долгого периода Мунэо Судзуки считался неофициальным советником бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений.

По мнению японского депутата, его государство могло бы объединиться с Соединенными Штатами и столкнуться с РФ. При этом Судзуки подчеркнул, что для Токио с позиции национальных интересов выгоден поиск  выхода из сложившейся ситуации. Депутат также с уверенностью заявил о том, что японские власти сейчас оказались в ситуации, которая позволяет прямо озвучивать их позицию как российскому лидеру Владимиру Путину, так и главе США Джо Байдену, а также украинскому президенту Владимиру Зеленскому, учитывая направленный в его страну объем финансовой помощи.

Ранее Россия, отреагировав на объявленные Токио санкции, объявила об отказе от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора. В Москве также приняли решение об отмене безвизового режима для японцев на Курилах.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

На сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банковНа сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банков
Axios: сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва РоссииAxios: сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва России
МО РФ: фонд сына Байдена причастен к финансированию лабораторий на УкраинеМО РФ: фонд сына Байдена причастен к финансированию лабораторий на Украине
Во Франции задержаны две яхты российского олигархаВо Франции задержаны две яхты российского олигарха
В Степанакерте заявили, что миротворцы РФ остановили продвижение ВС АзербайджанаВ Степанакерте заявили, что миротворцы РФ остановили продвижение ВС Азербайджана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru