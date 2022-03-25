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В Японии допустили совместное с США столкновение с Россией
11:08
Фото: sakh.com
В том случае, если не останется путей для переговоров о мирном договоре и разрешении спора вокруг Курильских островов, Япония вместе с Соединенными Штатами могут столкнуться с Россией.
С таким заявлением выступил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.
Токио вместе с Вашингтоном могут столкнуться с Москвой, если не будет перспектив для ведения переговоров о мирном договоре и вариантов решения проблемы "северных территорий" (японцы так именуют южную часть Курильских островов). С таким заявлением в интервью еженедельному изданию Shūkan Gendai выступил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, передает ТАСС.
На протяжении долгого периода Мунэо Судзуки считался неофициальным советником бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений.
По мнению японского депутата, его государство могло бы объединиться с Соединенными Штатами и столкнуться с РФ. При этом Судзуки подчеркнул, что для Токио с позиции национальных интересов выгоден поиск выхода из сложившейся ситуации. Депутат также с уверенностью заявил о том, что японские власти сейчас оказались в ситуации, которая позволяет прямо озвучивать их позицию как российскому лидеру Владимиру Путину, так и главе США Джо Байдену, а также украинскому президенту Владимиру Зеленскому, учитывая направленный в его страну объем финансовой помощи.
Ранее Россия, отреагировав на объявленные Токио санкции, объявила об отказе от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора. В Москве также приняли решение об отмене безвизового режима для японцев на Курилах.
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