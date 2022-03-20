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Москва прекращает диалог о мирном договоре с Токио
20:29
Фото: press-az.com
Министерство иностранных дел РФ объявило о решении прекратить процесс переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора.
Причиной этого стали односторонние санкции, которые были введены Токио в связи с началом военной операции российских войск на территории Украины, передает РИА Новости.
Российские дипломаты осудили действия властей Японии и назвали их недружественными. Со ссылкой на пресс-службу отечественного дипломатического ведомства отмечается, что российская сторона также прекращает безвизовые поездки японских граждан.
В Японии ранее выступали с заявлениями, касающимися принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года в Токио выражали территориальные претензии на эти российские земли.
Ранее в Токио сообщили о принятии очередного пакета санкций в отношении РФ. В перечень включены пятнадцать человек и девять организаций. Среди тех, на кого распространяется действие ограничений, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и восемь заместителей главы Министерства обороны.
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