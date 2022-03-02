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В Минобороны РФ назвали число погибших на Украине военных
2.3.2022 20:37
Фото: vk.com
По данным российского Министерства обороны, за период с начала проведения военной спецоперации на Украине потери РФ составили 498 человек.
С таким заявлением сегодня выступил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
По словам Игоря Конашенкова, ранения получили 1 597 российских военнослужащих, которые участвовали в спецоперации на территории Украины.
Представитель Минобороны РФ сообщил, что потери Украины на текущий момент превысили 2 870 человек. Генерал-майор подчеркнул, что речь идет о членах националистических формирований и силовиках. Примерно 3 700 военнослужащих Украины ранены, указал он.
Согласно последним официально подтвержденным данным, в плен попали 572 украинских военнослужащих.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о том, что родственники российских военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, получат более 2 млн рублей.
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