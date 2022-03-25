Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рыбы Большого Барьерного рифа обесцвечиваются вслед за кораллами

25.3.2022 10:32

Фото: livejournal.com



Ученые снова фиксируют обесцвечивание Большого Барьерного рифа, передает Global Change Biology.



По данным австралийских исследователей, за последние годы это происходит уже в шестой раз.



Специалисты также зафиксировали новое изменение в уникальной экосистеме, вызвавшее у них особую тревогу. По данным австралийских ученых, по мере того, как бледнеют и постепенно погибают кораллы становится менее яркой окраска обитающих там рыб .



Ученые ранее уже выяснили, что интенсивность цвета кораллов обусловлена деятельностью одноклеточных водорослей, которые поддерживают симбиотические отношения с рифом. В результате они получают питательные вещества и обеспечивают жизнеспособность кораллов.



Однако из-за неблагоприятных условиях кораллы начали отторгать водоросли, после чего их цвет потерял яркость. Специалисты отмечают, что белые кораллы оказываются очень уязвимы к различным болезням и более подвержены разрушению. Некоторым спустя какое-то время удается восстановить цвет, однако если процесс зашел уже слишком далеко, кораллы погибают.



Новое исследование провели ученые из австралийского Университета Джеймса Кука. По их данным, состояние кораллов оказывает влияние на окраску рыб, встречающихся лишь на рифе и не способных мигрировать на значительные расстояния. Специалисты изучили при помощи специального программного обеспечения узоры на коже каждой особи, обработав множество фотографий.



Как свидетельствуют результаты научной работы, рост "структурно сложных" кораллов на рифе предполагает увеличение цветовой гаммы рыб. Однако в условиях, когда кораллы гибнут, рыбы становятся более однородными внешне. Их расцветка имеет меньше отличий, даже если это представители различных видов.



Ученые отмечают, что внешнее разнообразие рифовых рыб значительно сократилось за период с 1998 года, когда специалисты зафиксировали глобальное обесцвечивание. За последние двадцать лет число ярко окрашенных желтых и зеленых особей, обитающих на рифе, уменьшилось практически на три четверти. Эксперты полагают, что в будущем рифы уже никогда не окажутся столь красочными, какими эти экосистемы были в прошлом.



Австралийцы намерены проводить новые исследования, чтобы определить причины взаимосвязи между бледнеющими кораллами и потускневшей окраской рыб.



Автор: Злата Богатова

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