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Под Красноярском нашли тело утонувшего мальчика


24.3.2022 23:12
Под Красноярском нашли тело утонувшего мальчикаФото: staroekrukovo.ru

В Красноярском крае спасатели обнаружили тело 8-летнего ребенка, который несколько дней назад утонул в реке Кан.

Правоохранительные органы региона проводят проверку по факту трагического происшествия, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу местного ГСУ СКР.

Как стало известно, тело мальчика было найдено спасателями, которые проводили поисковые мероприятия на расстоянии около 200 метров от предполагаемого места утопления. Останки ребенка обнаружили в ходе обследования дна реки Кан. Причины смерти ребенка будут устанавливаться судмедэкспертами, указано в официальном сообщении ведомства.

ЧП случилось 13 марта неподалеку от территории садового общества "Остров-Сад" в городе Канске. Гулявшие там двое детей, восьми и девяти лет, вышли на лед реки Кан и приблизились к полынье. В результате один из мальчиков провалился под лед и начал тонуть. Приятель пытался вытащить его из реки, но также попал в реку.

Младшего из детей вскоре унесло сильным течением, а его друг смог удержаться на поверхности из-за его пуховика. Ребенок начал громко призывать на помощь, и на его крик откликнулся мужчина, случайно оказавшийся неподалеку. Он подал старшему из детей ветку, после чего удерживал мальчика вплоть до прибытия спасателей. Сотрудники МЧС смогли достать школьника из воды, а потом приступили к поиску второго ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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