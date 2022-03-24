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Англичанка нашла потерянного восемь лет назад кота


24.3.2022 20:14
Англичанка нашла потерянного восемь лет назад котаФото: wowow.life

Через восемь лет после пропажи кота англичанка смогла воссоединиться со своим питомцем, передают британские СМИ.

Животное пропало в 2014 году, рассказала обрадованная женщина журналистам. Владелица кота теперь ищет молодую пару, которая пришла на помощь ее питомцу.

По словам англичанки, первое время ее кот Найджел был исключительно домашним и спокойным. Но с возрастом животному захотелось приключений, полагает хозяйка, поэтому питомец начал убегать на улицу, пропадая на несколько суток. Кроме того, кот периодически становился агрессивным, он мог даже поцарапать людей, сообщает портал LADBible.

Кот пропал в 2014-м году. В очередной раз убежав из дома, Найджел так не возвратился к обеспокоенной хозяйке. Все ее попытки отыскать любимца результатов не принесли. Женщина думала, что уже никогда не увидит кота, признается хозяйка Найджела. Лишь через восемь лет в ее доме раздался неожиданный звонок. Представители ветеринарной клиники сообщили, что у них находится пропавший питомец англичанки.

Как выяснилось позже, Найджела приютила молодая пара, заметившая кота во время прогулки. Они сразу же поняли, что когда-то это животное было домашним, поэтому решили обратиться к ветеринарам. Специалисты выяснили, что хозяйка хвостатого, благодаря установленному в его тело микрочипу. Теперь владелица кота разыскивает молодых людей, чтобы выразить им свою благодарность за воссоединение с Найджелом.

На прошлой неделе стало известно, что хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции. Жительница Харькова, любимец которой стал настоящей звездой инстаграма, перестала выходить на связь 3 марта. Пользователи, следившие за блогом ее питомца, на который подписано около миллиона человек, начали очень беспокоиться о судьбе женщины и Степана, учитывая ситуацию на территории Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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