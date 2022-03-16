Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции

16.3.2022 18:17

Фото: nokta.md



Жительница Харькова, кот которой стал звездой инстаграма, смогла добраться до Франции.



Украинка перестала выходить на связь 3 марта. Пользователи, следившие за блогом ее питомца, на который подписано около миллиона человек, начали беспокоиться о судьбе женщины и Степана.



Как стало известно, жительница Харькова покинула Украину и вместе со Степаном смогла добраться до Франции. Хозяйка знаменитого кота вышла наконец на связь в блоге своего питомца и рассказала о событиях последних недель.



Аккаунт кота Степана, прославившегося в интернете как своеобразный символ грустных вечеринок, до этого не обновлялся уже две недели. В последнем посте хозяйка лишь сообщила: "Мы живы!". Затем поклонники начали очень беспокоиться о судьбе Анны и ее питомца. На странице Степана появлялись все новые комментарии, в которых пользователи просили его хозяйку откликнуться и сообщить о том, что с ними происходит. Жители Польши, Румынии и других стран предлагали приютить Анну и Степана у себя.



Позже появился аккаунт кота в твиттере, который завели знакомые Анны. Они пояснили, что харьковчанка покинула город вместе с котом, но где они сейчас - не знают. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что женщина с питомцем находятся в убежище.



По последним данным, Анна и Степан провели в подвале два дня, а потом смогли уехать из Харькова. Сначала они направились во Львов, а оттуда выехали в Польшу. Затем с помощью волонтеров женщина добралась до Франции, где остается до сих пор.



Автор: Злата Богатова

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