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Во Франции задержаны две яхты российского олигарха


24.3.2022 19:07
Во Франции задержаны две яхты российского олигархаФото: mamul.am

В районе Лазурного берега во Франции задержали две яхты, владельцем которых является российский олигарх, передают европейские СМИ.

Стоимость одной из яхт составляет около 20 млн евро, а второй — порядка 70 млн евро.

В рамках мер, которые последовали за очередными антироссийскими санкциями со стороны Евросоюза, французские власти задержали две роскошные яхты, сообщает BFM TV.  Предположительно, владельцем яхт является экс-акционер конгломерата "Альфа-Групп" (включает в себя Альфа-Банк) Алексей Кузьмичев. В середине марта он вместе с Германом Ханом покинул число акционеров Альфа-Банка.

Ранее зарубежные СМИ рассказали о попытках олигархов из РФ спешно расстаться с произведениями искусства. Отмечалось, что не менее шести обладателей полотен предлагали европейским галереям дорогостоящие картины из собственных коллекций, опасаясь конфискации или ареста собраний.

Как сообщалось в публикации Page Six, пока ни одна галерея в Европе не согласилась на заключение подобной сделки. По данным инсайдера, речь шла о творениях Кандинского, Модильяни, Пикассо, Уорхола и других всемирно известных художников. Стоимость произведений искусства оценивалась в диапазоне от $30 до $100 млн.

На прошлой неделе властями Франции были заморожены активы ЦБ России на сумму €22 млрд. Меры также затронули счета и объекты недвижимости частных лиц, на которых распространяется действие санкций, объявленных странами Запада.

Как рассказывал тогда министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, его ведомство действует совместно с представителями службы финансовой разведки TRACFIN, казначейства, таможни и Главного управления госфинансов, которым уже удалось выявить, а потом заморозить активы целого ряда российских олигархов  в размере €850 млн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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