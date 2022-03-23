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Самолет Майли Сайрус экстренно сел из-за удара молнии
23.3.2022 23:24
Фото: kino-teatr.ru
Молния ударила в воздушное судно, на борту которого находилась известная американская певица Майли Сайрус.
29-летняя артистка рассказала о случившемся в соцсетях, передают зарубежные СМИ.
По словам Майли Сайрус, ее самолет совершил экстренную посадку, когда она направлялась на музыкальный фестиваль в Парагвай. Певица пояснила, что пилотам пришлось совершить аварийное приземление из-за удара молнии.
Сайрус сообщила, что на борту самолета также находились ее коллеги, друзья и родственники. Все они сейчас в безопасности, отметила певица.
Ранее американская звезда отреагировала на события, которые сейчас разворачиваются на территории Украины. Майли Сайрус напомнила, что один из ее клипов был снят в Киеве. Артистка обратилась к сторонам конфликта с призывом остановить насилие.
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