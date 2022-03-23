Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Самолет Майли Сайрус экстренно сел из-за удара молнии

23.3.2022 23:24

Фото: kino-teatr.ru



Молния ударила в воздушное судно, на борту которого находилась известная американская певица Майли Сайрус.



29-летняя артистка рассказала о случившемся в соцсетях, передают зарубежные СМИ.



По словам Майли Сайрус, ее самолет совершил экстренную посадку, когда она направлялась на музыкальный фестиваль в Парагвай. Певица пояснила, что пилотам пришлось совершить аварийное приземление из-за удара молнии.



Сайрус сообщила, что на борту самолета также находились ее коллеги, друзья и родственники. Все они сейчас в безопасности, отметила певица.



Ранее американская звезда отреагировала на события, которые сейчас разворачиваются на территории Украины. Майли Сайрус напомнила, что один из ее клипов был снят в Киеве. Артистка обратилась к сторонам конфликта с призывом остановить насилие.



Автор: Злата Богатова

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