Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Эквадоре открыли два новых вида стеклянных лягушек

23.3.2022 14:05

Фото: adamevamed.ru



Ученые из университета Сан-Франциско-де-Кита смогли сделать описание ранее неизвестных видов земноводных, когда совершали исследовательскую экспедицию в отдаленные районы Анд. Эквадорским исследователям удалось открыть новые разновидности т.н. стеклянных лягушек, передает PeerJ.



Стеклянными лягушками называют амфибий, которые входят в семейство Centrolenidae. Такие существа имеют прозрачный кожный покров, позволяющий увидеть их внутренние органы. Обычно они стараются вести ночной образ жизни, а в светлое время умело маскируются в листве. Ранее ученым было известно тринадцать видов стеклянных лягушек, но участники экспедиции в отдаленные районы Анд описали новые разновидности.



Один из новых видов, по словам специалистов, был встречен ими на территории заповедника Машпи, поэтому возникло название - лягушка Машпи. Представителей второго вида, который получил имя лягушка Ноунс, зафиксировали на хребте Тойсан. Внешне эти два вида очень похожи, но анализ ДНК выявил в их генетическом составе значительные отличия, отмечают эквадорские ученые.



Рассказавшие об открытии исследователи подчеркнули, что оба новых вида сейчас находятся под серьезной угрозой. Дело в том, что лягушки обитают в лесных районах, сильно пострадавших от вырубки за последние десятилетия. Местное население продолжает расчищать заросли, освобождая земли для сельского хозяйства. Кроме того, рядом с заповедными участками находятся предприятия горнодобывающих компаний. Такие объекты загрязняют окружающую среду, констатируют специалисты.



Отмечается, что лягушки крайне уязвимы к загрязнению воды, потому что газообмен у них осуществляется не через жабры, а через кожу. В случае, если горнодобывающая компания уничтожит ручьи, где живут такие земноводные, можно будет говорить о вымирании вида, предостерегают авторы исследования.



Ранее в лесах Амазонки открыли новый вид лягушек, похожих на тапиров. По мнению специалистов, необычные существа адаптировались к жизни в мягкой почве торфяников. Новый вид получил название Synapturanus danta, такие лягушки встречаются в нижнем бассейне Путумайо в Лорето (Перу). Существа обладают темной коричнево-красной кожей, а на груди и животе у них есть кремово-желтые пятна. Взрослые особи достигают размера около 1,8 см.



Автор: Злата Богатова

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