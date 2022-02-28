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В лесах Амазонки открыт новый вид лягушек, похожих на тапиров


28.2.2022 23:06
В лесах Амазонки открыт новый вид лягушек, похожих на тапировФото: vk.com

Ученым удалось отыскать в тропических лесах Амазонки новый вид лягушек, которые визуально напоминают тапира.

По мнению специалистов, необычные существа адаптировались к жизни в мягкой почве торфяников, передает Evolutionary Systematics.

Открытый учеными новый вид получил название Synapturanus danta. По словам исследователей, такие лягушки встречаются в нижнем бассейне Путумайо в Лорето (Перу). Существа обладают темной коричнево-красной кожей, а на груди и животе у них есть кремово-желтые пятна. Взрослые особи достигают размера около 1,8 см.

Как отмечают специалисты, форма тела и общий вид открытых ими лягушек идеально подходят для рытья нор, учитывая, что они обитают в мягкой почве амазонских торфяников.

О представителях Synapturanus danta также известно, что они стараются вести достаточно скрытный образ жизни. Исследователям удалось их найти лишь благодаря необычным звукам. Ученые надеются лучше изучить этих лягушек, отмечая, что речь идет об ярком примере скрытого разнообразия Амазонки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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