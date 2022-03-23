Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рыба помогает замедлить старение

23.3.2022 13:32

Фото: hotgeo.ru



Американский диетолог Лорен Манакер назвала способы, позволяющие замедлить процессы старения.



Большую пользу организму принесет диета, в составе которой есть жирная рыба, в частности, тунец или лосось, а также много овощей и фруктов.



По мнению специалиста, такое питание поможет эффективно улучшать здоровье мозга, а также когнитивные способности. В сочетании с регулярным употреблением морепродуктов можно сократить риск развития болезни Альцгеймера, а также проблем с сердечно-сосудистой системой и онкологических заболеваний, передает ETNT.



Тем, кто заботится о здоровье и внешности, американский диетолог рекомендует также не забывать о специальных пищевых добавках, созданных на основе пептидов коллагена. Сейчас их выпускаются в форме таблеток или порошка.



Лорен Манакер подчеркнула, что стоит отказаться от курения, чтобы замедлить процессы старения. Пагубная привычка способствует появлению морщин, потому что никотин снижает объем крови, поступающей к клеткам кожи.



Ранее кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, какой завтрак можно считать наиболее вредным. По мнению специалиста, традиционные бутерброды с сыром и маслом способны оказать довольно негативное воздействие на состояние сердца и поджелудочной железы. Гастроэнтеролог подчеркнул, что жиры, особенно животного происхождения, являются наиболее калорийными и вредными, потому что в их состав входят холестерин и триглицерины.



Автор: Злата Богатова

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