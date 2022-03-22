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На Кубани четыре человека погибли в ДТП
10:38
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Краснодарского края выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая случилась в ночь на среду.
Жертвами ДТП стали четыре человека, еще один пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, пояснили в местной полиции.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, на трассе в Каневском районе Кубани произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2112 и грузового тягача Mercedes-Benz. Сигнал об инциденте, случившемся на 123-м километре трассы "Краснодар-Ейск", поступил в экстренные органы примерно в 00:45 по московскому времени.
Жертвами аварии стали водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров. Выжить удалось лишь одной женщине, которая находилась в машине отечественного производства. Пострадавшую с травмами госпитализировали, сведений о ее состоянии из официальных источников пока не поступало.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля в аварии не пострадал. Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.
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